Свидетель объяснил мат в адрес Ефремова после ДТП

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07.08.2020, 11:30, Новости дня

Свидетель по делу актера Михаила Ефремова, сам едва не попавший в аварию, по просьбе потерпевшей стороны объяснил, почему обматерил артиста после ДТП.

Свидетель Роман Шрамко, выступавший перед столичным судом посредством видеоконференцсвязи из Симферополя, сообщил, что видел, как несколько человек помогали водителю попавшего в ДТП джипа покинуть автомобиль – им оказался Ефремов, передает РИА «Новости».

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский попросил Шрамко объяснить, какие слова он употребил в адрес актера после аварии. При этом защитник артиста Эльман Пашаев возражал из-за такого вопроса и просил оппонентов «не позориться», однако суд позволил ответить.

Шрамко воспроизвел матерное слово и подобрал ему аналог.

«Ну как я его оскорбил? Человек меня чуть не убил. Если он бы в нас въехал, нас бы с Владом (другоми еще одним свидетелем по делу) не было. Я ему и лично сказал, мол, ты нас чуть не убил, чуть не ушатал», – отметил мужчина.

Ранее Шрамко рассказал, что Ефремов стал делать сразу после ДТП.

До этого гособвинитель зачитала материалы дела, согласно которым в автомобиле артиста нашли гашиш и гашишное масло. На это Пашаев заявил, что найденные в автомобиле после аварии наркотические средства не принадлежали его подзащитному.

Также он заявил о «фальсификации доказательств» представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП.

Сам Ефремов в ходе заседания суда сказал, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, так как «ничего не помнит».



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