В Украине ждут обмена удерживаемыми лицами в течение ближайших недель

07.08.2020, 11:10, Новости дня

Украина рассчитывает в течение ближайших недель обменять на пророссийских сепаратистов около 100 украинцев, удерживаемых на оккупированной территории Донбасса. Об этом 6 августа корреспонденту Reuters заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время визита на восток страны.

Ермак уточнил, что украинская сторона передала список удерживаемых лиц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, перечень из примерно стольких же человек подали и сепаратисты.

Точной даты обмена глава Офиса президента не назвал, однако выразил надежду, что это произойдет в течение ближайших нескольких недель.

Если все пойдет по плану, этот обмен будет вторым в нынешнем году и четвертым с момента вступления в должность в 2019 году президента Владимира Зеленского.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Обмен в формате “всех на всех” предусмотрен договоренностями, достигнутыми на встрече “Нормандской четверки” в Париже в декабре 2019 года.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.