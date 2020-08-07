Раскрыты условия нанесения Россией ядерного удара

07.08.2020, 10:48, Новости дня

Минобороны раскрыло условия, при которых РФ может нанести противнику сокрушительный удар, в том числе с использованием ядерного оружия.

Документ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» опубликовала газета военного ведомства «Красная звезда».

«Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию РФ и (или) ее союзников», – говорится в статье.

Там же отмечается, что сам факт старта баллистической ракеты будет зафиксирован Системой предупреждения о ракетном нападении, однако при этом не будет возможности определить тип ракеты (ядерная или неядерная). Подобная агрессия будет определяется как попытка «уничтожения РФ как государства», и «любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением».

Военно-политическое руководство РФ получит информацию о старте ракеты в автоматическом режиме и в зависимости от складывающейся обстановки определит масштаб ответных действий ядерных сил. Авторы статьи отмечают, что условия о применении противником ядерного и иных видов оружия массового поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.

«Таким образом, в Основах (стратегического сдерживания) РФ обозначила «красные линии», переступать которые мы не советуем никому. Если же потенциальный противник решится на это, то ответ без сомнения будет сокрушительным», – отмечается в статье.

В июне Соединенные Штаты предложили РФ в рамках консультаций по стратегической стабильности обсудить доктрины применения ядерного оружия (ЯО) и не охваченные Договором о СНВ (ДСНВ, СНВ-3) атомные боезаряды.

Тогда же Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате 22 июня представители РФ и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли оценил консультации как очень конструктивные. По данным The Wall Street Journal, администрация Трампа сохраняет открытой возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

2 июня президент РФ Владимир Путин утвердил Основы госполитики в области ядерного сдерживания. Среди угроз, которые прописаны в документе, упоминается развертывание странами, которые считают Россию возможным противником, противоракетной обороны (ПРО), баллистических ракет, гиперзвукового оружия.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новой ядерной доктрине России.