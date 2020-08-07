 

В Минске тысячи человек вышли на митинг в поддержку Тихановской

07.08.2020, 10:31, Новости дня

Тысячи сторонников оппозиции вышли на митинг в Минске в четверг вечером, не обращая внимания на репрессивные меры со стороны правительства президента Беларуси Александра Лукашенко перед президентскими выборами в эти выходные.

Лукашенко впервые за годы своего правления столкнулся с серьезной оппозицией и обвиняет демонстрантов в сговоре с иностранными силами с целью дестабилизировать страну.

По стране прокатилась волна протестов в поддержку его главного конкурента Светланы Тихановской – бывшей учительницы английского языка, выдвинувшей свою кандидатуру после ареста мужа, который изначально планировал баллотироваться.

Тихановской запретили провести запланированный митинг в четверг вечером, поэтому ее сторонники собрались в другом месте.

Ранее Лукашенко сообщил об аресте нескольких американских граждан, но не уточнил причины.

«Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американских гражданах, работающих в Госдепе», – цитирует его слова информагентство «БелТА».

Посольство США в Минске комментариев не дает.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Эпидемия COVID-19 в Украине замедлится. В сутки будет заражаться от 2 тыс. человек – прогноз НАН

23.07 / В Большом Московском цирке нашли приспособление для безопасности Брежнева

12.07 / СБ ООН с пятой попытки принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

06.07 / Заполненность коек для больных коронавирусом в Киеве составляет 39 процентов

26.07 / Доброволец из горевшего собора в Нанте признался в поджоге

06.07 / Боевики на Донбассе обстреливают украинских военных из запрещенного вооружения – штаб ООС

13.07 / Бизнесмену Быкову предъявлено обвинение в руководстве ОПГ

21.07 / Названа цель захвата заложников в Луцке

15.07 / Новый кроссовер Renault Kiger показали на рендерах

08.07 / B Конгрессe США предложили выделить на военную помощь Украине $275 млн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска