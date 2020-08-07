В Минске тысячи человек вышли на митинг в поддержку Тихановской
07.08.2020, 10:31, Новости дня
Тысячи сторонников оппозиции вышли на митинг в Минске в четверг вечером, не обращая внимания на репрессивные меры со стороны правительства президента Беларуси Александра Лукашенко перед президентскими выборами в эти выходные.
Лукашенко впервые за годы своего правления столкнулся с серьезной оппозицией и обвиняет демонстрантов в сговоре с иностранными силами с целью дестабилизировать страну.
По стране прокатилась волна протестов в поддержку его главного конкурента Светланы Тихановской – бывшей учительницы английского языка, выдвинувшей свою кандидатуру после ареста мужа, который изначально планировал баллотироваться.
Тихановской запретили провести запланированный митинг в четверг вечером, поэтому ее сторонники собрались в другом месте.
Ранее Лукашенко сообщил об аресте нескольких американских граждан, но не уточнил причины.
«Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американских гражданах, работающих в Госдепе», – цитирует его слова информагентство «БелТА».
Посольство США в Минске комментариев не дает.
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