В Минске тысячи человек вышли на митинг в поддержку Тихановской

07.08.2020, 10:31, Новости дня

Тысячи сторонников оппозиции вышли на митинг в Минске в четверг вечером, не обращая внимания на репрессивные меры со стороны правительства президента Беларуси Александра Лукашенко перед президентскими выборами в эти выходные.

Лукашенко впервые за годы своего правления столкнулся с серьезной оппозицией и обвиняет демонстрантов в сговоре с иностранными силами с целью дестабилизировать страну.

По стране прокатилась волна протестов в поддержку его главного конкурента Светланы Тихановской – бывшей учительницы английского языка, выдвинувшей свою кандидатуру после ареста мужа, который изначально планировал баллотироваться.

Тихановской запретили провести запланированный митинг в четверг вечером, поэтому ее сторонники собрались в другом месте.

Ранее Лукашенко сообщил об аресте нескольких американских граждан, но не уточнил причины.

«Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американских гражданах, работающих в Госдепе», – цитирует его слова информагентство «БелТА».

Посольство США в Минске комментариев не дает.