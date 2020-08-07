 

В Украине вступил в силу закон о сборе за вылет пассажиров

07.08.2020, 10:05, Новости дня

6 августа вступил в силу закон №2424 “О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывающего в аэропорт Украины”.

Закон установил ставку авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, в размере $0,5, на международных рейсах – $2. За каждую тонну груза в пределах Украины сбор составит $2,5, для международных перевозок из/в Украину – $10.

Законопроект был разработан для усовершенствования механизма взимания сборов с авиакомпаний и соответствует международной практике ведущих стран мира, среди которых Испания, Великобритания, Франция, Германия, Австрия, США, Китай и другие, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Верховная Рада приняла закон 13 июля.

Аналог авиационного сбора в Украине существовал. В 2015 году между МАУ и государством возник спор по вопросу его оплаты. В МАУ считали, что сбор должен быть зафиксирован на законодательном уровне, а не определен решением правительства. В результате авиакомпания перестала его платить и инициировала судебные споры, которые длятся до сих пор, отмечает Аvianews.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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