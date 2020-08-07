Цукерберг вошел в тройку самых богатых людей мира

07.08.2020, 10:05, Новости дня

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга впервые составило $100 млрд. Bloomberg пишет, что это связано с запуском сервиса Reels, аналога TikTok.

Таким образом, 36-летний Цукерберг вышел в тройку лидером рейтинга самых богатых людей мира, его опережают только глава Amazon Джефф Безос ($190 млрд) и основатель Microsoft Билл Гейтс ($120 млрд).

Агентство отмечает, что в 2020 году Цукерберг заработал $22 млрд, несмотря на пандемию коронавируса и связанное с ней падение экономики во всем мире.

Безос в свою очередь заработал уже более $75 млрд в текущем году.