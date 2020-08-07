Жители Курил спасли молодого дельфина, выброшенного на берег. Видео

07.08.2020, 10:02, Новости дня

Утром в пятницу, 7 августа, жители Кунашира организовали импровизированную операцию по спасению дельфиненка, выброшенного на берег и оказавшегося в смертельной опасности.

Как сообщают СМИ, очевидец, вышедший на прогулку, заметил молодого дельфина, лежавшего на песке. Он попытался помочь млекопитающему, но вытолкать его в море не удалось – мешал сильный прибой.

После нескольких неудачных попыток стало ясно, что спасение затянулось. Проконсультировавшись со специалистами, люди накормили дельфина сельдью, которой поделился местный рыбокомбинат, погрузили терпящего бедствие в багажник машины и перевезли в другое место на побережье острова.

Идея оказалась удачной – дельфин сумел преодолеть сопротивление волн и благополучно добрался до открытой воды.