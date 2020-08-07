Опубликован тизер паркетника Vitara Brezza от Toyota и Suzuki

07.08.2020, 9:55, Новости дня

Японская компания Maruti Suzuki при сотрудничестве с Toyota передаст права на новый паркетник Vitara Brezza.

Напомним, еще с прошлого года в продажу поступил хетчбэк Glanza, который является перелицованной копией Suzuki Baleno. В свою очередь, теперь покупатели смогут приобрести новый Urban Cruiser, который повторяет модель Vitara Brezza. Предполагается, что официальная премьера автомобиля состоится уже в следующем месяце. Новинка имеет гибридную силовую установку, а также механическую трансмиссию.

Автомобиль обладает стильным светлым салоном, однако клиенты смогут выбрать комплектации с другим оснащением. Теперь японский бренд готов предоставить расширенную гарантию на 3 года или 100 тысяч километров.