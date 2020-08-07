В Бейруте прошел первый после взрыва массовый протест населения

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07.08.2020, 7:38, Новости дня

В центре Бейрута полицейским пришлось применить слезоточивый газ против группы агрессивно настроенных демонстрантов. Те пытались прорваться через кордоны к парламентскому дворцу.

Протестующие забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. В результате кареты скорой помощи увозили с площади раненых и с той и с другой стороны. Это первый массовый протест после взрыва в порту Бейрута 4 августа.

Тем временем число жертв трагедии, по последним данным, возросло до 149. Около пяти тысяч человек ранены, 300 тысяч остались без крова. Причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад.

В городе работает аэромобильный госпиталь МЧС России. В ливанскую столицу прибыл уже четвертый борт с нашими спасателями и техникой.



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