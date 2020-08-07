Двух боевиков ликвидировали в ходе КТО в Ингушетии

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07.08.2020, 7:16, Новости дня

В Ингушетии уничтожены двое боевиков, еще один задержан, они готовили теракты, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Личности боевиков установлены, передает ТАСС.

«По имеющимся данным, они намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности на территории республики», – сообщил НАК. 

В НАК рассказали, что накануне в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий органы безопасности получили информацию о вооруженных бандитах в частных домах в Назрани и селе Сагопши. Была проведена контртеррористическая операция. Территорию вокруг домов оцепили, боевикам предложили сдаться. Те открыли стрельбу, передает РИА «Новости».

«В ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан», – рассказали в НАК.

В сообщении указано, что «на месте боестолкновения обнаружены оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство».

Потерь и пострадавших среди сотрудников сил правопорядка и гражданского населения нет.

Напомним, Назрани и селении Сагопши был введен режим контртеррористической операции.



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