Байден извинился за слова об афроамериканцах

07.08.2020, 6:53, Новости дня

Бывший вице-президент США Джо Байден извинился за свои слова о том, что афроамериканцы не отличаются разнообразием.

Байден заявлял, что в отличие от афроамериканцев испаноязычные американцы отличаются «невероятным разнообразием». Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что слова Байдена были оскорбительными, передает РИА «Новости».

Бывший вице-президент США заверил, что «ни в коем случае не имел в виду, что афроамериканцы являются однородной массой». Он заявил, что не считает их одинаковыми «ни по идентичности, ни по проблемам, вообще никак».

Байден также устроил перепалку с журналистом-афроамериканцем после того, как тот спросил, проходил ли бывший вице-президент тест на когнитивные способности.

Отметим, что Трамп не раз выражал сомнение в умственной пригодности Байдена для работы президентом.

Напомним, Байден назвал Трампа «первым президентом-расистом» в США.