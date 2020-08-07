 

Женский бунт — турчанки раскритиковали намерение властей выйти из соглашения против домашнего насилия

07.08.2020, 6:35, Новости дня

В Турции прошли протесты против стремления правящей партии отказаться от соблюдения Стамбульской конвенции. Демонстранты опасаются, что отмена соглашения приведёт к росту домашнего насилия и убийств среди женщин, передаёт France 24.

В том самом городе, где было подписано это знаковое соглашение, в его защиту на улицы вышли тысячи женщин. Представители правящей партии Турции заявили, что на следующей неделе они примут решение о том, стоит ли выходить из Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин. По мнению этих активисток, соглашение не только необходимо сохранить, но и обеспечить его правильное выполнение.

ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА: Жизни женщин в нашей стране уже находятся в опасности. Выход из Стамбульской конвенции позволил бы безжалостно расправляться со всеми женщинами

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Они (турецкие власти. — ИноТВ) атакуют права, которые женщины получили в нелёгкой борьбе. Мы выходим на улицы и площади, чтобы отстоять наши права. Мы никогда не сдадимся и продолжим бороться так же, как сегодня.               

Конвенция, учреждённая Советом Европы девять лет назад, стала первым в мире обязательным документом, который предотвращал и наказывал за насилие в отношении женщин. Турция ратифицировала её в 2012 году. Но, по словам правозащитных групп, власти оказались не в состоянии добиться исполнения конвенции. Согласно данным одной неправительственной организации, убийства женщин в прошлом году возросло вдвое по сравнению с 2011-м.

Однако консервативные группы считают, что отказ от конвенции, наоборот, приведёт к снижению насилия. Ведь, по их мнению, она подрывает силу традиционной семьи.

Соглашение столкнулось с проблемами и в других странах. Конституционный суд Польши также рассматривает возможность его отмены. Кроме того, ратификация договора была заблокирована в Болгарии и в Словакии.

Дата выхода в эфир 06 августа 2020 года.
  



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