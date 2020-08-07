Вместо участковых на Украине появятся шерифы

07.08.2020, 6:35, Новости дня

На смену участковым на Украине придут полицейские офицеры общины. Как пишет «СТРАНА», они будут работать как шерифы: постоянно находиться в общине, сотрудничать с ней и получать от неё часть денежного содержания.



Reuters

В ходе полицейской реформы на Украине будет модернизирован институт участковых инспекторов, на смену которым придут шерифы. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил советник министра внутренних дел Арсена Авакова Владимир Мартыненко.

«Сейчас у нас запускается такая новая форма — полицейский офицер общины, и со временем она придёт на замену участковым офицерам полиции», — заявил он.

По словам советника, полицейский общины будет работать как шериф: постоянно находиться в общине, сотрудничать с ней и получать от неё часть денежного содержания.

«И тут финансирование в том числе возлагается на общину. Это по аналогии — местный шериф, который постоянно со всеми общается», — объяснил Владимир Мартыненко.

На сайте Нацполиции размещена специальная форма заявки на участие в конкурсе на назначение на офицерские должности в объединённых территориальных общинах. На первом этапе участие в конкурсе принимают действующие правоохранители. В заявке нужно указать, в какой именно общине хочет работать соискатель. Затем будут несколько этапов отбора, один из которых — тест на полиграфе, другой — собеседование с руководством общины, которая ищет для себя шерифа.

После конкурсного отбора кандидаты пройдут трёхмесячное обучение, получив навыки тактической подготовки, расследования уголовных происшествий, контраварийного вождения и овладеют азами превентивной работы как со взрослыми, так и с детьми.

Работа полицейским общины предполагает возможность назначения на офицерскую должность, служебные автомобиль и помещение, полную экипировку, планшет для ведения отчётности, заработную плату от 14 тыс. гривен и социальное обеспечение в соответствии с действующим законодательством.