Потенциальный кандидат от “Слуги народа” в 208-м округе фигурировал в деле о захвате земельного участка – СМИ

07.08.2020, 4:05, Новости дня

Кандидатом в народные депутаты на промежуточных выборах в 208-м одномандатном избирательном округе от пропрезидентской партии “Слуга народа” может стать бизнесмен Анатолий Гунько. Об этом 5 июля сообщил “Информатор”, ссылаясь на свои источники.

Журналисты выяснили, что Гунько был одним из семи фигурантов дела о захвате земельного участка государственного предприятия “Радиопередающий центр” в Киевской области.

Следствие считало, что на протяжении 2013 года фигуранты незаконно присвоили государственные земли площадью 115 га в Броварах стоимостью почти 120 млн грн.

В марте 2018 года экс-главу Госспецсвязи, бывшего исполняющего обязанности руководителя Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, бывшего и.о. начальника Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра в Киевской области, бывшего арбитражного управляющего и директора госпредприятия “Радиопередающий центр” и троих адвокатов задержали в рамках расследования этого дела. Гунько был среди задержанных, пишет “Информатор”. Позже суд избрал мужчине меру пресечения, он вышел под залог.

11 мая 2019 года Генеральная прокуратура сообщила “Українським новинам”, что производство закрыли в связи с тем, что “достаточных доказательств” вины подозреваемых не нашли, а возможности их получить были исчерпаны.

5 июня Центризбирком назначил промежуточные выборы в 208-м округе на 25 октября. Довыборы проводятся в связи с гибелью нардепа из группы “Довіра” Валерия Давыденко, избранного по округу в 2019 году.

30 июня нардеп от “Слуги народа” Александр Качура говорил, что политсила еще не решила, кого будет поддерживать на округе.

О намерении баллотироваться по этому округу заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко (он побеждал в 208-м округе на выборах в Раду в 2012 году). Глава “Батьківщини” и нардеп Юлия Тимошенко сказала, что поддержит его кандидатуру.