Смерть пятнадцатилетней девочки в монастыре проверит Следственный комитет

07.08.2020, 4:02, Новости дня

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главам управлений СК по Свердловской и Тюменской области доложить о смерти 15-летней девочки в хосписе Среднеуральского монастыря, удерживаемого лишенным 3 июля сана схимонахом Сергием (Романовым), и пропаже девятилетней девочки в Тюменской области. Девочка из Тюменской области позвонила родным и рассказала о преследующем ее мужчине. Были немедленно организованы ее широкомасштабные поиски.

Девочка в кратчайшие сроки была найдена живой и здоровой, подчеркнула пресс-служба Следственного комитета России.

Что касается смерти девочки в Среднеуральском монастыре, то это очень грустная история, отметил уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области Игорь Мороков. Он подчеркнул, что родители до последнего бились за здоровье и жизнь девочки.

Сейчас проверку проводят следователи Следственного комитета. По предварительным данным, медпомощь ребенку была оказана в полном объеме. В монастыре девочка была вместе со своими родителями.

Екатеринбургская епархия ранее получила обращения очевидцев, ставших свидетелями насилия над детьми в 2009-2010 годах в Среднеуральском женском монастыре. Детский омбудсмен Анна Кузнецова пообещала отправить обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения в обители с детьми.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий лишен сана после проповедей о том, что коронавирус COVID-19 – это "псевдопандемия", призывов к людям протестовать и выходить на улицы. Центр по противодействию экстремизму МВД по Свердловской области усмотрел в заявлениях клирика признаки административного правонарушения. 20 июля Романов за возбуждение ненависти был оштрафован судом на 18 тысяч рублей, а 7 июля суд оштрафовал схимонаха за распространение фейков о коронавирусе на 90 тысяч рублей. Кроме того, В Екатеринбургской епархии заявили, что отец Сергий своевольно и незаконно удерживает женский монастырь в то время, как его законной настоятельницей является игумения Варвара (Крыгина). В епархии отметили, что не сомневаются в возвращении Среднеуральского монастыря в лоно Русской православной церкви.