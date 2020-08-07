 

Нардеп Гетманцев выписался из больницы после госпитализации с COVID-19

07.08.2020, 2:55, Новости дня

Народный депутат от “Слуги народа”, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выписался из больницы, в которую его госпитализировали после обнаружения коронавирусной инфекции. Об этом 6 августа он написал на своей странице в Facebook.

“Выписали. Отделался сравнительно легко. Пневмония без ИВЛ и тех страшных незнакомых слов, которые повторяет доктор, рассматривая твой рентген”, – заявил Гетманцев.

Он рассказал, что помнит не все происходившее в течение последних двух “вырванных из жизни недель”.

“Такое не пожелаешь даже великовозрастным умникам, ФБ-экспертам и ТВ-эрудитам, весело разгоняющим в соцсетях на 100% “подтвержденные” тезисы об отсутствии вируса и заговорах масонов. Носите маски”, – добавил он.

Выписали. Отделался сравнительно легко. Пневмония без ИВЛ и тех страшных незнакомых слов, которые повторяет доктор,…

Posted by Danil Getmantsev on Neljapäev, 6. august 2020

Нардеп не сообщил излечился ли он окончательно, а также получил ли он отрицательные тесты на  COVID-19.

Гетманцев 28 июля заявил, что инфицирован COVID-19. Он просил всех, кто контактировал с ним с 20 июля, сдать тест.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Спикер Рады Дмитрий Разумков 30 апреля предполагал, что COVID-19 могли переболеть до 15 нардепов. После этого стало известно об инфицировании еще двух парламентариев.

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 1318 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – это новый антирекорд. Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 76 808 человек, из них 1788 скончались, 41 527 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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