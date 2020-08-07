 

Сенат Конгресса США одобрил запрет приложения TikTok для госорганов

07.08.2020, 2:54, Новости дня

Сенат Конгресса США в четверг одобрил законопроект о запрете приложения TikTok для государственных органов страны. Решение было принято единогласно.

Сенаторы считают, что приложение якобы может представлять серьезную угрозу национальной безопасности США. По их версии, пекинский владелец TikTok собирает данные американцев, которые могут быть использованы при кибератаках против США, передает ТАСС.

Сначала президент США дал цифровому гиганту Microsoft 45 дней на выкуп доли TikTok в Америке (сейчас, по данным СМИ, рассматривается возможность приобретения соцсети целиком, а не только ее части). А позже в Twitter заявил, что через TikTok "китайская компартия следит за американскими детьми".

На глобальном рынке TikTok известен всего два года, за которые стал едва ли не самым быстроразвивающимся приложением и обогнал по популярности многие похожие сервисы. Всего, по данным Forbes, у TikTok более 800 миллионов пользователей по всему миру и почти 40 миллионов из них живут в США.

"США при любых политических ситуациях оказывают давление на иностранные предприятия и угрожают им санкциями. Это идет вразрез с принципами рыночной экономики. Это является ярким примером политики двойных стандартов и нарушением таких принципов Всемирной торговой организации, как открытость, прозрачность и отказ от дискриминации", – сообщил Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД КНР.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Помпео и Лавров обсудили предстоящую встречу лидеров стран-постоянных членов СБ ООН

21.07 / В США собрались вводить санкции против атакующих исследования о коронавирусе хакеров

30.06 / Политика: Почему резко падает популярность Зеленского

10.07 / Лавров: РФ обеспечит свою безопасность и без ДСНВ

26.06 / Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию за день достигла почти 49%

30.06 / В США флакон препарата для лечения COVID-19 будет стоить от $390

06.08 / Игумен Пётр (Еремеев): мы перед собой ставили вопрос – для чего необходимы православные светские университеты

06.08 / Лукашенко рассказал, считает ли Россию агрессором

25.06 / Путин выступил за создание национальных рейтингов вузов

28.07 / Эрдоган предложил остановить геологоразведку в Средиземном море

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска