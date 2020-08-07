Сенат Конгресса США одобрил запрет приложения TikTok для госорганов

07.08.2020, 2:54, Новости дня

Сенат Конгресса США в четверг одобрил законопроект о запрете приложения TikTok для государственных органов страны. Решение было принято единогласно.

Сенаторы считают, что приложение якобы может представлять серьезную угрозу национальной безопасности США. По их версии, пекинский владелец TikTok собирает данные американцев, которые могут быть использованы при кибератаках против США, передает ТАСС.

Сначала президент США дал цифровому гиганту Microsoft 45 дней на выкуп доли TikTok в Америке (сейчас, по данным СМИ, рассматривается возможность приобретения соцсети целиком, а не только ее части). А позже в Twitter заявил, что через TikTok "китайская компартия следит за американскими детьми".

На глобальном рынке TikTok известен всего два года, за которые стал едва ли не самым быстроразвивающимся приложением и обогнал по популярности многие похожие сервисы. Всего, по данным Forbes, у TikTok более 800 миллионов пользователей по всему миру и почти 40 миллионов из них живут в США.

"США при любых политических ситуациях оказывают давление на иностранные предприятия и угрожают им санкциями. Это идет вразрез с принципами рыночной экономики. Это является ярким примером политики двойных стандартов и нарушением таких принципов Всемирной торговой организации, как открытость, прозрачность и отказ от дискриминации", – сообщил Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД КНР.