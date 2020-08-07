 

Лукашенко: Если президент не бежит из страны, могут и застрелить

07.08.2020, 2:48, Новости дня

Александр Лукашенко, который 26 лет руководит Белоруссией, заявил, что «не знает другого образа жизни».

По его словам, «это очень тяжело», передает РИА «Новости».

«Это белка в колесе», – сказал он, добавив, что «хотелось бы бросить, если бы знал что-то другое».

Лукашенко заявил, что «это уже образ жизни».

«Ну, хорошо, я не президент. А что делать с утра? Я даже этого не представляю», – сказал он.

Напомним, президент Белоруссии заявил, что «Лукашенко никогда никуда не побежит», как и его дети, поскольку «бегут те, у кого карманы набиты».

При этом он отметил, что «всякое бывает». Если «президент не побежит» из страны, «его могут и застрелить, и прочее», сказал он. 

«Я не допускаю даже этого, но, если в этом моя судьба, значит, быть посему. Но бежать – я никуда не побегу», – сказал он.

Лукашенко дал большое интервью украинском журналисту Дмитрию Гордону. В четверг журналист опубликовал интервью на YouTube-канале.



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