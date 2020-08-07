В Сенате проходят слушания о роли федеральных сил в разгоне протестов

07.08.2020, 1:56, Новости дня

В сенатском Комитете по внутренней безопасности и государственным делам в четверг проходят слушания, посвященные привлечению сотрудников Министерства внутренней безопасности к охране федеральных объектов во время протестов в США. На слушаниях дает показания и.о. министра внутренней безопасности Чэд Вулф.

Как подчеркивается в тексте выступления Вулфа, ведомство обязано защищать Конституцию США, включая первую поправку о праве на мирные собрания. «Мы поддерживаем тех, кто законно осуществляет свои конституционные права. В то же время мы должны защищать наши общины и институты, привлекая к ответственности преступников за их действия», – заявил он.

По словам Вулфа, в течение более 60 дней «преступники, оппортунисты и анархисты» атаковали здание суда в Портленде, штат Орегон, и сотрудников федеральных правоохранительных органов, которые исполняли свои обязанности.

«В течение этого периода сотрудники Министерства внутренней безопасности практически не получали помощи от правоохранительных органов штата и местных органов власти в Портленде. Их оставили защищать здание суда от попыток поджога и разрушения самостоятельно. Такая ситуация не должна была возникнуть. Местные правоохранительные органы должны были оказать помощь Министерству как можно скорее», – заявил он.

По словам Вулфа, сотрудники его ведомства получили различные травмы и ожоги, поскольку участники беспорядков применяли против них самодельные взрывные устройства, фейерверки, кувалды, рогатки и другие виды оружия, а также использовали электроинструменты для сноса заграждений. «Это не действия мирных демонстрантов, это действия преступников», – подчеркнул он.

Вулф выступил с критикой в адрес официальных лиц и журналистов, которые «пытались очернить» сотрудников правоохранительных органов, называя их «штурмовиками», «гестаповцами» и «бандитами».

Вулф подчеркнул, что все дислоцированные в Портленде специалисты обучены применению надлежащих тактик с учетом соображений защиты гражданских прав и обеспечения безопасности.