“Шахтер” узнал соперника в четвертьфинале Лиги Европы

07.08.2020, 1:47, Новости дня

6 августа в швейцарском Базеле состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором определился соперник чемпиона Украины, донецкого “Шахтера” по четвертьфиналу.

Хозяева поля, “Базель”, обыграли “Айнтрахт” (Франкфурт-на-Майне, Германия) со счетом 1:0, информирует сайт УЕФА.

Единственный мяч на 88-й минуте забил Фабиан Фрай.

Первая встреча соперников 12 марта также принесла успех “Базелю” – 3:0.

Таким образом, 11 августа в немецком Гельзенкирхене “Базель” сыграет с “Шахтером” на старте “финала восьми” Лиги Европы.

Украинский клуб в 1/8 финала обыграл “Вольфсбург” из Германии – 2:1, 3:0.