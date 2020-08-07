Мужчина, захвативший заложников во французском Гавре, задержан

07.08.2020, 0:35, Новости дня

Подозреваемый, захвативший 6 августа заложников во французском городе Гавр, задержан. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Проводили ли силовики штурм, или злоумышленник сдался сам, телеканал не уточнил.

Незадолго до задержания он отпустил четвертого заложника. Как отмечает BFM, первого пленника мужчина отпустил еще до того, как приехало спецподразделение полиции, еще один человек сбежал самостоятельно. Перед задержанием в помещении с подозреваемым оставался один заложник.

По информации телеканала, все заложники невредимы. В полиции заявили, что мужчина захватил отделение банка “не для того, чтобы ограбить, а чтобы поговорить о себе”.

О захвате заложников в банковском отделении в центре Гавра, недалеко от полицейского участка, стало известно вечером 6 августа. Подозреваемый – 34-летний мужчина. BFM сообщал, что ранее он привлекался к ответственности за мелкие правонарушения и состоял на психиатрическом учете.