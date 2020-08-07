 

Лукашенко поделился единственным воспоминанием об отце

07.08.2020, 0:30, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который рос без отца, поделился единственным воспоминанием о нем.

«Подтянутый, высокий человек, больше я об отце ничего не помню», – приводит его слова РИА «Новости».

Лукашенко сказал, что его отец «был за два метра». Как сообщил Лукашенко, его мать не хотела, чтобы он «что-то говорил или вспоминал об отце».

«Она по характеру такая была – сын мой, и все!» – сказал президент Белоруссии, добавив, что мать «очень ревниво всегда опекала» его.

Рассказывая о ней, Лукашенко заявил, что это была «обычная, простая, можно сказать, неграмотная деревенская женщина», которая «всегда гордилась» сыном.

Лукашенко накануне дал большое интервью украинском журналисту Дмитрию Гордону. В четверг журналист опубликовал интервью на YouTube-канале.

Напомним, мать президента Белоруссии Екатерина Лукашенко скончалась в 2015 году.



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