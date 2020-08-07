Боевик ликвидирован в зоне КТО в Ингушетии

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07.08.2020, 0:08, Новости дня

В Назрани и селении Сагопши введен режим контртеррористической операции, информирует оперативный штаб Ингушетии. По словам источника, ликвидирован один боевик.

Источник ТАСС в силовых структурах региона сообщил, что «один участник незаконного вооруженного формирования ликвидирован». Отмечается, что «потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет».

Режим КТО введен «на территории города Назрань и в селении Сагопши Малгобекского района», передает РИА «Новости».

Данные меры предприняты для «пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности».

Контртеррористическая операция проводится с 22.25 мск. Район КТО ограничен улицами Московская, Барзоева, Газгиева, Серго, Насыр-Кортская и Парчиева. В Сагопши режим КТО введен в пределах населенного пункта.

Ведется проверка документов физических лиц, усилена охрана общественного порядка.

В мае во время контртеррористической операции в городе Сунжа в Ингушетии были уничтожены два боевика.



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