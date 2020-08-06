Александр Краутер: «Распространяя дезинформацию, Россия ведет политическую войну»

06.08.2020, 23:35, Новости дня

Накануне ноябрьских выборов в Госдепартаменте напомнили о существовании программы под названием «Вознаграждение за помощь правосудию», которой управляет Служба дипломатической безопасности Госдепартамента. Эта программа предлагает вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов США за информацию, позволяющую установить личности людей, работающих с иностранными правительствами, с целью вмешательства в американские выборы с помощью киберпреступлений. Кроме этого, внешнеполитическое ведомство США обнародовало отчет, в котором говорится о том, что Кремль создает разветвлённую «экосистему», с помощью которой он распространяет дезинформацию о коронавирусе и другие пропагандистские материалы.

В Госдепартаменте призвали всех людей, обладающих информацией об иностранном вмешательстве в выборы, обратиться с письмом на сайт программы «Вознаграждение за помощь правосудию» или посетить ближайшее посольство или консульство США. Вмешательство в выборы любых уровней в США является уголовным преступлением в сфере компьютерного мошенничества и злоупотреблений. Люди, участвующие в этих операциях, могут быть подвергнуты судебному преследованию в соответствии с американским законодательством. Среди других правонарушений закон запрещает несанкционированный доступ к компьютерам для получения информации и ее передачи неавторизованным получателям.

В среду на брифинге госсекретарь США Майк Помпео заявил о специальном докладе, в котором говорится о том, что Кремль создал разветвлённую «экосистему», с помощью которой он распространяет дезинформацию и пропагандистские материалы, в том числе и о коронавирусе. Цель – ввести аудиторию в замешательство и создать чувство страха.

«Работа администрации Трампа по обеспечению демократии продолжается и другими путями. Центр глобального взаимодействия Государственного департамента США выпустил специальный доклад о российской дезинформации и пропаганде, уделив особое внимание прокси-сайтам», – заявил госсекретарь.

В докладе отмечается, что нынешнее распространение Россией дезинформации и пропаганды являются комплексным проявлением информационной конфронтации. Авторы доклады отмечают: информация, например, о якобы американской разработке коронавируса, о желании США напасть на Россию или что, сотрудничая с Европой, Украина превратиться в колонию МВФ – распространяется Россией на всех возможных платформах на разных языках.

«Распространяя дезинформацию, Россия ведет политическую войну. Москва верит, что она ведет с нами войну, а мы – с ними. Исходя из этого, любая тактика является допустимой. Россия ведет действия ниже уровня, требующего военного ответа. В Москве знают, что проиграют в вооруженном противостоянии с Западом», – отметил эксперт Международного Университета Флориды Александр Краутер (Alexander Crowther).

Спецпредставитель Центра глобального взаимодействия Госдепартамента Лиа Гэбриел (Lea Gabrielle) отметила, что «Кремль несет прямую ответственность за развитие тактик и платформ в рамках своего подхода к использованию информации и дезинформации в качестве оружия».

Созданной системой по распространению дезинформации, пропаганды и конспирологических теорий, руководят люди, близкие к Кремлю и президенту Путину, отмечается в докладе. Против ряда из них Вашингтоном были введены санкции.

Главная цель доклада, отмечают его авторы, – разоблачение тактики распространения российской пропаганды и теорий заговора, чтобы партнеры США, общественные организации, научные круги, пресса и международная общественность могли сами анализировать информацию, повышая тем самым коллективную устойчивость к дезинформации и пропаганды.

«Сам по себе доклад ничего делает. Необходимо работать на национальном уровне, национальном и местном, чтобы отвечать на подобные вызовы, поскольку и США, и ЕС подвергаются информационным атакам одновременно. Страны Запада должны совместно работать в этом направлении», – считает Александр Краутер.

В российском посольстве в Вашингтоне отчет Госдепартамента охарактеризовали как попытку предотвратить возобновление сотрудничества между США и России в области безопасности, а любые голоса, которые противоречат Вашингтону, квалифицировать как дезинформацию на службе Кремля и российской разведки.