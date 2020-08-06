 

Twitter начал помечать аккаунты чиновников и государственных СМИ

06.08.2020, 23:35, Новости дня

Корпорация Twitter в четверг объявила о том, что в одноимённой социальной сети будет помечать аккаунты, которые ведут высокопоставленные чиновники, государственные органы, а также аккаунты государственных или связанных с государством СМИ, их главные редакторы и ключевые представители.

Как говорится в сообщении корпорации, это сделано для большей прозрачности и облегчения коммуникации между пользователями твиттера и представителями государства.

На данный момент помечаются аккаунты, относящиеся только к 5 странам – постоянным членам Совета Безопасности ООН, в том числе и России.

Личные аккаунты глав государств (в том числе Дональд Трамп) пометок не получили, но, например, официальные аккаунты Белого дома или британского премьера их имеют.

Государственными или связанными с государством СМИ считаются такие СМИ, в которых государство осуществляет прямой редакционный контроль. Если редакции СМИ, пусть даже финансируемых из государственных средств, работают независимо, они пометки не получают. Отметки получили, в частности, аккаунты RT и его главного редактора Маргариты Симоньян, РИА Новости, ТАСС, китайского агентства "Синьхуа", англоязычный аккаунт "Женьминь жибао".

Ранее похожую политику ввёла корпорация Facebook.

В ноябре 2017 года в России был принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа. Министерство юстиции в настоящее время относит к "иностранным агентам", в частности, "Голос Америки" и русскоязычные редакции медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в своих публикациях, что они являются "иностранным агентом". Нарушения могут привести к крупным штрафам.



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