 

Самсонова зачехлила ракетку на турнире в Палермо

06.08.2020, 23:20, Новости дня

Турнир Женской теннисной ассоциации, проходящий в эти дни в Палермо, лишился последней представительницы России. Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал соревнований, уступив Петре Мартич из Хорватии.

Соперницы провели на корте два с половиной часа. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:2 в пользу хорватской теннисистки. В следующем раунде Мартич сыграет с Александрой Соснович из Белоруссии.

Напомним, что ранее турнир покинули еще две россиянки – Дарья Касаткина и Екатерина Александрова.



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