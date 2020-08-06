 

В Бейруте после взрывов задержаны 16 служащих порта

06.08.2020, 23:20, Новости дня

В рамках расследования причин серии разрушительных взрывов в Бейруте задержаны 16 служащих столичного порта.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало агентство Associated Press, сообщив, что задержание стало результатом совместного расследования военной полиции и Службой внутренней безопасности Ливана.

Отмечается, что официальной версией взрывов 4 августа, в результате чего погибли сотни людей и тысячи были ранены, стала детонация 2750 тонн складированной в портовом ангаре № 12 аммиачной селитры, которая была конфискована таможней Ливана еще шесть лет назад.

При этом по словам начальника таможенной службы Ливана Бадри Даэра, его сотрудники неоднократно предупреждали об опасности, которую представляет огромный груз селитры, складированный на территории порта.



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