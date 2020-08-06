 

Нурмагомедов и Ян вошли в список сильнейших бойцов видеоигры EA Sports UFC 4

06.08.2020, 23:20, Новости дня

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Ultimate Fighting Championship в легком весе Хабиб Нурмагомедов занял третье место в рейтинге сильнейших бойцов видеоигры EA Sports UFC 4.

Другой россиянин, чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян расположился на 19-й строчке рейтинга. Как сообщает SportGame.Pro, возглавила список лучших бойцов спортивного симулятора бразильянка Аманда Нунис.

Помимо Хабиба и Нунис в первую десятку вошли американцы Джон Джонс, Генри Сехудо и Стипе Миочич, нигерийцы Исраэль Адесанья и Камару Усман, канадец Жорж Сен-Пьер, а также представительница Кыргызстана Валентина Шевченко и китаянка Чжан Вейли.

���� Top 10 #UFC4 Fighters ����

Congratulations to all these fighters for being the best in the game ���� pic.twitter.com/TGQiBWnKiL

— EA SPORTS UFC (@EASPORTSUFC) August 6, 2020

Стоит отметить, что разработчики EA Sports UFC 4 полностью обновили систему отображения общих характеристик бойцов. Если ранее у всех спортсменов был числовой рейтинг до 99, как, например, в серии игр FIFA, то теперь у каждого бойца рейтинг в звездах – от одной до пяти.

Time for the best of the best ����
Here are you #UFC4 20 – 11 ranked fighters ���� pic.twitter.com/kryGItfca7

— EA SPORTS UFC (@EASPORTSUFC) August 5, 2020

Релиз симулятора смешанных единоборств состоится 14 августа на PlayStation 4 и Xbox One. В цифровых магазинах уже стартовал предварительный заказ видеоигры.



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