 

Стало известно, почему зеркала искажают человеческую внешность

06.08.2020, 23:15, Новости дня

Эксперты рассказали, почему зеркала способны искажать внешность человека. Чтобы разобраться в этом вопросе, специалисты изучили состав специального металлического напыления, с помощью которого изготовлены современные изделия.

По словам ученых, отражающие свойства зеркала зависят от прозрачности материала, покрытия, поверхности. На то, насколько правильно отображает зеркало, влияют любые микроскопические дефекты, которые незаметны для человеческого глаза.

Самыми точными, по словам специалистов, являются зеркала класса М10 и М11. Эти изделия производятся методом Флоат: во время него раскаленную массу выливают на поверхность металла. Для зеркал класса М2-М4 подходит технология Фурко. Эта технология основана на вытягивании горячей ленты стекла и ее пропускания между валиками.



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