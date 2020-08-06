Запатентован российский препарат от коронавируса «Лейтрагин»

06.08.2020, 21:53, Новости дня

Федеральное медико-биологическое агентство РФ запатентовало «сугубо отечественный препарат» для лечения коронавируса «Лейтрагин», информирует ФМБА.

«ФМБА РФ запатентовало препарат от COVID-19. Роспатентом выдан комплекс охранных документов на изобретения в области лечения и профилактики коронавирусной инфекции, – сообщается на сайте ФМБА. – Ведомство уже приняло решение о выдаче патента, сейчас идет оформление документа».

«В Роспатенте отмечают, что «Лейтрагин» – сугубо отечественный препарат», – приводит ТАСС текст сообщения.

Отмечается, что препарат и все его компоненты «могут быть полностью произведены в России». Научный центр биомедицинских технологий ФМБА сможет начать «массовое производство» после «завершения клинических исследований и регистрации препарата в Минздраве».

«Лейтрагин» позволяет справляться «с осложнениями, развивающимися у больных» с коронавирусом и «приводящими к летальным исходам».

Глава ФМБА Вероника Скворцова пояснила, что препарат предотвращает или смягчает так называемый цитокиновый шторм.

Для создания «Лейтрагина» был взят препарат «Даларгин», который использовался для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза. Наиболее эффективный способ применения новой лекарственной формы – ингаляция.

Напомним, Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира. Перед этим в РФ для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира. Также Минздрав одобрил препарат с непатентованным наименованием фавипиравир, он получил название «Коронавир».