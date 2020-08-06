 

Запатентован российский препарат от коронавируса «Лейтрагин»

06.08.2020, 21:53, Новости дня

Федеральное медико-биологическое агентство РФ запатентовало «сугубо отечественный препарат» для лечения коронавируса «Лейтрагин», информирует ФМБА.

«ФМБА РФ запатентовало препарат от COVID-19. Роспатентом выдан комплекс охранных документов на изобретения в области лечения и профилактики коронавирусной инфекции, – сообщается на сайте ФМБА. – Ведомство уже приняло решение о выдаче патента, сейчас идет оформление документа».

«В Роспатенте отмечают, что «Лейтрагин» – сугубо отечественный препарат», – приводит ТАСС текст сообщения. 

Отмечается, что препарат и все его компоненты «могут быть полностью произведены в России». Научный центр биомедицинских технологий ФМБА сможет начать «массовое производство» после «завершения клинических исследований и регистрации препарата в Минздраве».

«Лейтрагин» позволяет справляться «с осложнениями, развивающимися у больных» с коронавирусом и «приводящими к летальным исходам».

Глава ФМБА Вероника Скворцова пояснила, что препарат предотвращает или смягчает так называемый цитокиновый шторм.

Для создания «Лейтрагина» был взят препарат «Даларгин», который использовался для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза. Наиболее эффективный способ применения новой лекарственной формы – ингаляция.

Напомним, Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира. Перед этим в РФ для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира. Также Минздрав одобрил препарат с непатентованным наименованием фавипиравир, он получил название «Коронавир».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / 54-летний Резников женился на ведущей канала ICTV

29.07 / Сенатор Уикер: в России сегодня более 300 политзаключенных

12.07 / N-TV – немецкие студенты попросили правительство Германии помочь им остаться в США

26.07 / День ВМФ начали праздновать в России

11.07 / Представлен новый метод для терапии тяжелых заболеваний

26.07 / Россияне выстроились в живую цепь ради спасения тонувшей женщины

24.06 / Младенцы на продажу: московская полиция обнаружила пятерых новорожденных без родителей

05.08 / Эксперты: Нарушения при строительстве метро в Петербурге могут привести к повтору катастрофы 1974 года

10.07 / Половину штата Оклахома признали территорией индейцев

19.07 / Турция выразила готовность предоставить Азербайджану БПЛА и ракеты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска