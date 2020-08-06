Доктор дал совет, как защитить детей от развития рака

06.08.2020, 21:48, Новости дня

С риском развития рака кожи напрямую связаны солнечные ожоги в детском возрасте, сообщил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

«Пять солнечных ожогов в детстве увеличивают риск развития меланомы на 80%», – рассказал врач на своем Youtube-канале.

При этом Комаровский отметил, что причина самого опасного рака кожи – меланомы – возникает еще в детстве. Врач призвал родителей обеспечивать безопасное пребывание ребенка на солнце.

«Существует два типа солнечных лучей, способных повреждать кожные покровы. Более опасные и агрессивные UVA-лучи вызывают разрушения на уровне ДНК и способствуют возникновению злокачественных образований. В свою очередь, тип UVB провоцирует солнечные ожоги», – добавил врач.

По его словам, оба этих вида лучей могут проникать сквозь материю, поэтому он посоветовал носить одежду из плотных тканей.

В связи с этим Комаровский посоветовал наносить солнцезащитный крем за 10-15 минут до выхода на улицу и обновлять его в городе каждые четыре часа, а на природе – каждые два часа.

Ранее главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников рассказал о системе «A, B, C, D, E», которая поможет распознать способную переродиться в меланому родинку. По его словам, чаще всего от меланомы страдают белокожие, светлоглазые и светловолосые люди.