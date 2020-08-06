В Германии призвали «ответить на наглость» сенаторов США

06.08.2020, 21:16, Новости дня

Сенаторам США, угрожавшим ввести санкции против немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства газопровода «Северный поток – 2», необходимо дать «адекватный ответ на наглость», сообщил член комитета Бундестага по международным делам Вальдемар Гердт.

«Союзники так себя не ведут. Когда мы наконец поймем, что в вопросах бизнеса союзников не бывает? Каждая страна действует в своих интересах. В интересах США – продавать здесь СПГ, который обойдется нам очень дорого и производит на 30% больше выбросов СО2 с точки зрения экологии», – сообщил Гердт РИА «Новости».

«Теперь мы должны написать ответное письмо [американским] лоббистам, которые используют свой мандат. (…) Это показывает, что они на самом деле думают о нас, насколько мы суверенны в своем решении, дадим ли мы адекватный ответ на эту наглость», – отметил он.

Гердта добавил, что по окончании летнего отпуска в парламенте он вновь поднимет эту тему в Бундестаге. Он намерен проверить, могут ли парламентарии «написать в ответ такое письмо и посмотреть на их реакцию».

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».

Американские сенаторы выдвинули требование к руководству немецкого порта в городе Саниц, согласно которому администрация порта должна прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока – 2».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что санкции неприемлемы и противоречат законодательству.

Немецкие СМИ отмечают, что бывшие противники «Северного потока – 2» выступили против угроз США ввести санкции в отношении участников проекта.