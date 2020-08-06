Лукашенко о Дебальцево: Я говорю Шойгу: “Сергей, не кажется, что далеко зашли?” – “Кажется. Надо с этим кончать”

06.08.2020, 21:01, Новости дня

Руководство Российской Федерации высказывало готовность завершить войну на Донбассе. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале “В гостях у Гордона”.

В частности, журналист попросил Лукашенко прокомментировать, правда ли, что перед минскими переговорами, которые проходили в феврале 2015 года в Минске, он сказал президенту РФ Владимиру Путину: “Володя, сколько уже можно? Оставь Украину в покое”, – на что он ответил: “Я бы, может, и оставил, но обратного пути уже нет”.

Белорусский президент заявил, что “было не так”. Он сказал, что к разговору об Украине их с Путиным подтолкнул российский министр обороны Сергей Шойгу.

“Это было после Дебальцево. Когда случилась страшная бойня там… И я как раз с Путиным встретился: “Что у вас там произошло? Все говорят, очень много людей погибло”. Он говорит: “Каша. Каша…” [Путин] начал разговаривать с Шойгу, передал мне трубку. Я подошел к аппарату, говорю: “Сергей Кужугетович, не кажется, что далеко зашли?” – “Да, кажется. Надо с этим кончать”, – пересказал суть беседы Лукашенко.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В феврале 2015 года пророссийские террористы предприняли масштабное наступление на Дебальцево, несмотря на достигнутую несколькими днями ранее в Минске договоренность о перемирии. Утром 18 февраля украинские военные начали отход из Дебальцево, который закончился на следующий день вечером. По данным Министерства обороны Украины, во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля 2015 года 110 военнослужащих погибли, 270 были ранены, семерых захватили боевики, а 18 пропали без вести.