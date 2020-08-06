 

Российский футболист Айдов получил пожизненную дисквалификацию

06.08.2020, 20:59, Новости дня

Белорусская федерация футбола приняла решение пожизненно дисквалифицировать российского игрока Дмитрий Айдова за участие в договорных матчах. 38-летний футболист признан персоной нон-грата. Об этом сообщил официальный сайт организации.

Айдова ранее заподозрили в сдаче двух игр, за которые он получил 22 тысячи долларов. Речь идет о матчах против БАТЭ (0:3) и брестского "Динамо" (0:6). В то время россиянин выступал за "Гомель".

Помимо Айдова пожизненную дисквалификацию получили Михаил Горбачев и Александр Тарликовский. Еще 13 футболистов отстранены от спорта на срок от двух до четырех лет.

38-летний российский футболист ранее выступал в московском "Торпедо", тульском "Арсенале", махачкалинском "Анжи", нижегородской "Волге" и "Нижнем Новгороде".



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