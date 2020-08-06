Лукашенко «не парится» из-за акций оппозиции

06.08.2020, 20:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «не парится слишком» по поводу многочисленных акций оппозиции в стране накануне выборов.

«Поверьте, Дмитрий, я это вижу. Не очень это приятно, что это в моей стране, но я не парюсь по этому уж слишком», – сказал Лукашенко в программе украинского журналиста Дмитрия Гордона на YouTube.

Глава республики считает, что на подобные акции в основном ходят гастарбайтеры и студенты зарубежных вузов, которые вернулись в Белоруссию из-за коронавируса.

«Вы знаете, там люди разные. (…) Мне разложили с комитетом госбезопасности этих людей. (…) Две тысячи студентов по карте поляка учились в Польше, ясно, что это [дети] оппозиционных родителей, и поляки их там существенно обрабатывают. Как только пандемия, им – уезжайте. (…) Я их забрал, и они две тысячи там против Лукашенко. И индивидуальные предприниматели, которые из Москвы возили сюда шмотки, продавали и прочее. Пандемия, границы закрыли», – отметил он.

По словам Лукашенко, он готов участвовать в предвыборных дебатах со всеми кандидатами, кроме Светланой Тихановской.

«Я готов всегда со всеми [на дебаты], но было бы даже с моей стороны некрасиво, о чем бы мы с ней [Тихановской] дебатировали? Как вести эти дебаты, о чем говорить?», – отметил глава Белоруссии.

При этом о самой Тихановской Лукашенко почти ничего не думает, ему только жаль ее. «Ее просто впихнули в эту ячейку», – сказал он.

По мнению президента Белоруссии, информация о многотысячных митингах в поддержку Тихановской не соответствуют действительности.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД сообщала, в чем особенности предвыборных технологий Светланы Тихановской и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны.

Тихановская вызвала действующего Лукашенко на дебаты в формате «один на один», которые, по ее задумке, должны пройти на стадионе в Минске.

В столице республики проходят многотысячные митинги в поддержку Тихановской.