Адвокаты держат интригу в деле Михаила Ефремова: в рукаве у каждого по козырю, способному перевернуть ситуацию

06.08.2020, 18:42, Новости дня

Актер Михаил Ефремов написал объяснительную записку о том, почему он пользовался в суде мобильным телефоном. Артист объяснил, что не выходил в интернет, а лишь смотрел в гаджете материалы уголовного дела. В Пресненском суде Москвы 6 августа состоялось очередное заседание по делу о смертельном ДТП.

Приставы следят за соблюдением ограничений домашнего ареста, сопровождают Михаила Ефремова по лестничному маршу: из квартиры до служебной машины. Около 15 минут они везут обвиняемого от места его проживания до здания суда. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний сейчас ежедневно попадают в объективы десятка телекамер.

– Вы тоже звезды, а вам мало уделяют внимание. Михаил Олегович разговаривает с вами?

– Не буду комментировать.

– В пути говорите?

– Нет, молчим.

– Сдружились с ним?

– Нет, молчим.

Журналистам, понятно, важнее главный герой громкого процесса. На вопросы репортеров артист не отвечает – Ефремову и запрещено общаться со СМИ.

– Вы вспомнили, как выходили из машины?

В ответ – молчание.

Второй день в суде. Журналистов у здания Пресненского районного суда Москвы не меньше, чем накануне. На этом заседании допрашивают свидетелей резонансного ДТП с участием актера.

Один из очевидцев аварии – врач Анна Ордян. Она говорит, что в первую очередь побежала к "Ладе", в которой был зажат пострадавший Сергей Захаров. По словам медика, после мощнейшего удара водитель фургона какое-то время находился в сознании. А вот кто сидел за рулем Jeep Grand Cherokee, свидетель не видела.

"Я не обращала внимание на Ефремова, я обращала внимание на пострадавшего. Вызвали скорую. Я потом просто увидела, что его пьяного выводят из машины", – пояснила женщина в суде.

– Из задней двери?

– С задней!

Авария, в которой погиб Сергей Захаров, произошла 8 июня на Садовом кольцеМосквы. Следствие установило: нетрезвый Ефремов выехал на встречку.

Столкновение случилось на глазах Владислава Женжебира. Он двигался прямо за автомобилем Михаила Ефремова.

Он сразу обратил внимание на странные маневры водителя. На этих кадрах внедорожник актера неуверенно выезжает на Садовое кольцо и подрезает как раз машину Владислава.

"Я склонен верить, что он был один. Когда вывели Ефремова со стороны водителя, он дошел до клумбы. Все начали кричать: "Ефремов, Ефремов". Шел с трудом, речь несвязная. Попросил у моего друга сигаретку. Стал интересоваться: все ли в порядке, никто не пострадал?" – вспоминает свидетель по делу о ДТП со смертельным исходом Владислав Женжебир.

Михаил Ефремов ничего не помнит – такова линия защиты. Вероятно, актер запамятовал и то, что ему запрещено пользоваться интернетом. На прошлом заседании подсудимый активно изучал мобильный телефон. Так активно, что пришлось писать объяснительную сотрудникам ФСИН. От руки артист изложил: не сайты листал, а материалы уголовного дела.

"Он такой же "специалист" по мобильным телефонам и компьютерам, как и я. Я забыл отключить интернет, – признался адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. – Я когда увидел, что листает, я забрал у него телефон. Отключил интернет, включили фотогалерею, чтобы он материалы дела смотрел".

Во время заседания была показана видеозапись с нагрудного регистратора одного из инспекторов ДПС. На видео Ефремов признается полицейскому, что именно он сидел за рулем. Всего же на процессе допросили четырех очевидцев аварии и двух экспертов.

"Был сотрудник бара, который сказал, что господин Ефремов находился в состоянии понятно каком, – подчеркивает адвокат потерпевших Александр Добровинский. – Мы допрашивали и эксперта. Он сообщил про две подушки безопасности, на одной из них ДНК Ефремова. Как об этом не говорить? Всех интересует размер компенсации?"

– Да.

– Скажу в понедельник, – пообещал Добровинский.

Адвокаты сторон грамотно держат интригу в процессе. Защитники уже заявили: у каждого из них есть некий козырь, который перевернет представление общественности об этой нашумевшей истории.