Мэр Днепра назвал украинцев «нацией воров»

06.08.2020, 18:16, Новости дня

Градоначальник украинского города Днепр Борис Филатов заявил, что воровство является чертой менталитета жителей Украины, и раскритиковал борьбу с коррупцией в стране.

Филатов заявил, что СБУ занимается расследованиями кражи солей для борьбы с гололедом, нарушениями в закупках овощей для детсадов, но не обращает внимания на избиение журналистов и другие преступления, которыми службе стоило бы заняться, передает РИА «Новости».

«У нас в мэрии не только при [президенте Владимире] Зеленском, но и за последние годы [правления экс-президента Петра] Порошенко было возбуждено 286 уголовных дел, из них до суда дошло 30, а закончилось обвинительным приговором одно», – сказал Филатов.

Борьба с коррупцией стала «виртуальной реальностью», из которой пытаются получить выгоду, отметил украинский политик.

«Мы сами себя поместили в парадигму о том, что мы – нация воров, и мы убедили в этом весь мир», – заключил мэр.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в стране ввели подарочные сертификаты для платных услуг в камерах следственных изоляторов.