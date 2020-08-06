Автобус врезался в дом в Тюмени

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06.08.2020, 18:08, Новости дня

Автобус в Тюмени врезался в книжный магазин, травмы получили шестеро, включая ребенка, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Водитель за рулем ПАЗа пытался сманеврировать, чтобы избежать столкновения с встречным легковым автомобилем, пояснили в Госавтоинспекции, передает РИА «Новости».

Автобус въехал в фасад здания, где расположен книжный магазин. Все пострадавшие – пассажиры автобуса, всего в нем было 18 человек.

20 июля автобус в Москве въехал в остановку. В аварии погибла женщина.





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