 

В США пригрозили немецкому порту из-за «Северного потока – 2»

06.08.2020, 17:16, Новости дня

Американские сенаторы выдвинули требование к руководству немецкого порта в городе Саниц, согласно которому администрация порта должна прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока – 2».

«Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку проекту «Северный поток – 2», вы помешаете дальнейшему финансовому выживанию вашего предприятия», – говорится в письме сенаторов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Handelsblatt.

Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – в курсе письма американских сенаторов, сообщили в пресс-службе компании ТАСС.

«Нам известно о письме трех сенаторов США в адрес компании Fhrhafen Sassnitz GmbH (компания управляет портом – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил оператор.

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что санкции неприемлемы и противоречат законодательству.





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