Участникам «Нового величия» вынесли приговоры

06.08.2020, 16:48, Новости дня

Вынесен приговор фигурантам дела «Нового величия», часть из них приговорили к реальным срокам заключения, часть – к условным.

На реальные сроки осудили Руслана Костыленкова, Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова, передает РИА «Новости».

Дмитрий Полетаев, Максим Рощин, Анна Павликова и Мария Дубровик осуждены условно. Их освободили прямо из зала суда, передает ТАСС.

Напомним, в четверг участников «Нового величия» признали виновными в организации экстремистского сообщества.

В ходе прения сторон 14 июля обвинение просило для фигурантов три реальных срока заключения и четыре условных. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле «Нового величия».