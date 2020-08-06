Участникам «Нового величия» вынесли приговоры
06.08.2020, 16:48, Новости дня
Вынесен приговор фигурантам дела «Нового величия», часть из них приговорили к реальным срокам заключения, часть – к условным.
На реальные сроки осудили Руслана Костыленкова, Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова, передает РИА «Новости».
Дмитрий Полетаев, Максим Рощин, Анна Павликова и Мария Дубровик осуждены условно. Их освободили прямо из зала суда, передает ТАСС.
Напомним, в четверг участников «Нового величия» признали виновными в организации экстремистского сообщества.
В ходе прения сторон 14 июля обвинение просило для фигурантов три реальных срока заключения и четыре условных. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле «Нового величия».
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