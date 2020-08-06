Справляется хуже других — две трети американцев недовольны борьбой Трампа с пандемией

06.08.2020, 16:42, Новости дня

Две трети американцев считают, что США справляются с пандемией коронавируса хуже других стран, пишет The Washington Times cо ссылкой на результаты недавнего опроса. Всего 25% респондентов заявили, что их страна превосходит в этом вопросе другие страны, отмечает издание. Кроме того, более половины опрошенных выступают за введение общенационального режима самоизоляции, чтобы предотвратить ухудшение ситуации.



Reuters

Около двух третей американцев считают, что США справляются с пандемией коронавируса хуже, чем другие страны, пишет The Washington Times cо ссылкой на результаты недавнего опроса общественного мнения.

65% опрошенных компанией Ipsos c 30 по 31 июля американцев заявили, что США справляются с пандемией «несколько хуже» или «намного хуже», чем другие страны. Для сравнения, всего 25% сочли, что их страна справляется со вспышкой болезни «намного лучше» или «несколько лучше», чем другие страны. 10% респондентов затруднились с ответом.

Как напоминает издание, за последние семь месяцев, по данным Университета Джона Хопкинса, во всём мире было подтверждено в общей сложности более 18,3 миллионов случаев заболевания COVID-19, в том числе более 4,7 миллионов в США. Всего от болезни умерли 694 тыс. человек, из них 155 тыс. в Соединённых Штатах.

В интервью телеканалу HBO в понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, его администрация делает всё возможное, чтобы удержать кризис общественного здравоохранения от обострения.

«Они умирают, это правда. Мы имеем то, что имеем, — признал американский лидер. — Но это не значит, что мы не делаем всё возможное. Всё под контролем настолько, насколько это можно контролировать. Это страшное бедствие».

Однако, согласно результатам опроса Ipsos, более половины из 1115 опрошенных взрослых считают, что для борьбы с пандемией коронавируса можно и нужно сделать больше, замечает газета. 59% респондентов заявили, что они решительно или в определённой степени поддерживают введение обязательного общенационального двухнедельного режима самоизоляции, чтобы предотвратить ухудшение эпидемиологической ситуации.