Европейские рынки демонстрируют негативную динамику

06.08.2020, 16:40, Новости дня

Европейские финансовые рынки в четверг демонстрируют спад, отражая беспокойство инвесторов по поводу зашедших в тупик переговоров о новом пакете экономической помощи в Вашингтоне.

Лондонский индекс FTSE к середине дня опустился на 1,2 процента, парижский CAC-40 – на 0,5 процента, а франкфуртский DAX потерял более пяти пунктов, но практически не изменился в процентном отношении.

Тем временем в Азии токийский индекс Nikkei закрылся снижением на 0,4 процента, сиднейский S&P/ASX прибавил 0,6 процента, сеульский KOSPI вырос на 1,3 процента, а тайваньский TSEC – на 0,8 процента.

Гонконгский Hang Seng опустился на 0,6 процента, шанхайский Composite поднялся на 0,2 процента, а мумбайский Sensex прибавил чуть более 1 процента.

Инвесторы также с волнением ждут публикации официальных данных по рынку труда в США, которые будут представлены в четверг. Опубликованное в среду исследование компании ADP показало, что в июле в частном секторе прибавилось всего 167 000 рабочих мест, тогда как экономисты прогнозировали 1,2 миллиона.

Цена на золото продолжает достигать рекордных высот, прибавив еще 0,6 процента и достигнув отметки 2 061,60 доллара за унцию. Американская сырая нефть опустилась на 0,6 процента до 41,93 доллара за баррель, а эталонная нефть марки Brent практически не изменилась в цене и торгуется по 45,15 доллара за баррель.

В преддверии открытия торгов на Уолл-стрит все три ведущих американских индекса демонстрировали рост.