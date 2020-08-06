Автоюрист заявил об исчерпании лимита ужесточения наказаний за пьяную езду

06.08.2020, 16:30, Новости дня

Искоренить проблему вождения в пьяном виде полностью невозможно, считает автоюрист Сергей Радько.

«Это утопия. Так как в мире есть люди, машины и алкоголь, рано или поздно эти три фактора где-нибудь да пересекутся. Мы знаем, что ни в одной стране мира, какие бы ни были культурные, национальные традиции и строгие законы, нигде эта проблема в принципе не решена», – сказал юрист радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт пояснил, что вместо ужесточения наказаний нужно переходить к другим методам – вести профилактическую работу и ограничивать продажу спиртного.

«Мы уже, видимо, исчерпали лимит ужесточения наказаний, нужно перейти к каким-то более действенным способам. Например, усилить воспитание, какую-то социальную рекламу. Опять же скажу об ограничениях продажи алкоголя. Когда у нас в каждом жилом доме есть магазин разливного пива, конечно, это никуда не годится», – отметил Радько.

По действующему законодательству штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения составляет 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Для рецидивистов предусмотрено уголовное наказание.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о наказании за пьяные ДТП в виде 15 лет тюрьмы.

Газета ВЗГЛЯД писала, как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов.