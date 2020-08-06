 

Автоюрист заявил об исчерпании лимита ужесточения наказаний за пьяную езду

06.08.2020, 16:30, Новости дня

Искоренить проблему вождения в пьяном виде полностью невозможно, считает автоюрист Сергей Радько.

«Это утопия. Так как в мире есть люди, машины и алкоголь, рано или поздно эти три фактора где-нибудь да пересекутся. Мы знаем, что ни в одной стране мира, какие бы ни были культурные, национальные традиции и строгие законы, нигде эта проблема в принципе не решена», – сказал юрист радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт пояснил, что вместо ужесточения наказаний нужно переходить к другим методам – вести профилактическую работу и ограничивать продажу спиртного.

«Мы уже, видимо, исчерпали лимит ужесточения наказаний, нужно перейти к каким-то более действенным способам. Например, усилить воспитание, какую-то социальную рекламу. Опять же скажу об ограничениях продажи алкоголя. Когда у нас в каждом жилом доме есть магазин разливного пива, конечно, это никуда не годится», – отметил Радько.

По действующему законодательству штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения составляет 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Для рецидивистов предусмотрено уголовное наказание.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о наказании за пьяные ДТП в виде 15 лет тюрьмы.

Газета ВЗГЛЯД писала, как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Грузовой Ту-204 со сработавшим датчиком неисправности сел в Шереметьево

05.07 / Мнения: Безвольным тюфяком сейчас быть модно

26.06 / Вынесен приговор Кириллу Серебренникову

16.07 / Суд отменил решение по делу о хищении у «Новикомбанка» 7 млрд рублей

10.07 / Тропический шторм «Фэй» движется к берегам Новой Англии

31.07 / Антитабачные законы в РФ распространились на вейпы и снюсы

06.07 / Предполагаемая сообщница Джеффри Эпштейна переведена в тюрьму в Нью-Йорке

08.07 / Le Monde – дело о госизмене журналиста Сафронова может так и остаться тайным

25.06 / Лукашенко собрался обсудить с Путиным «вмешательство в белорусские выборы»

26.07 / Как развалить сверхдержаву за 4 года – Foreign Policy рассказал о вкладе Трампа в закат США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска