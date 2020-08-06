 

Россия хочет сократить расходы на оккупированный Крым

06.08.2020, 16:25, Новости дня

Министерство финасов России предложило сократить финансирование госпрограммы социально-экономического развития оккупированных Крыма и Севастополя. Об этом сообщает “РИА Новости”.

В 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 млрд рублей (3,2 млрд грн) – до 76,1 млрд (28,7 млрд грн), в 2022 году планируется сокращение на 9,1 млрд рублей (3,4 млрд грн) – до 82,3 млрд рублей (31 млрд грн).

Как отмечает агентство, в августе 2014 года правительство РФ одобрило федеральную целевую программу по социально-экономическому развитию оккупированных Крыма и Севастополя до 2020 года на общую сумму более 800 млрд рублей (301 млрд грн).

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / BMW нарастила продажи электрических автомобилей

27.06 / В Донецкой области коронавирус обнаружили у восьмимесячного ребенка

12.07 / Коронавирусом заразились известные индийские актеры – отец и сын Баччан

25.07 / Захарова указала Климкину на превращение Украины в «мировую проблему»

09.07 / Названа дата открытия Исаакиевского собора

13.07 / Ляшко: Украина проводит клинические исследования препаратов, уменьшающих летальность от коронавируса

05.08 / В США начинают испытывать средство от коронавируса на основе антител

08.07 / Байден обещал вернуть США в состав ВОЗ в случае победы на выборах

15.07 / Свитолина вышла в финал выставочного турнира в Берлине

28.07 / Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска