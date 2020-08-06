 

Экс-динамовец Панченко продолжит карьеру в “Тамбове”

06.08.2020, 16:20, Новости дня

Бывший нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко следующий сезон проведет в "Тамбове". Стороны договорились о подписании трехлетнего контракта. Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

"Контракт рассчитан на три года. Если "Тамбов" вылетает, Панченко уходит как свободный агент. У Кирилла были гораздо выгоднее предложения из "Арсенала" и "Урала". Он выбрал "Тамбов" только из чисто дружеских отношений", – приводит слова Худякова ТАСС.

Напомним, что Панченко выступал за "Динамо" с 2016 года. За это время он сыграл 103 матча, забив 37 мячей. После окончания нынешнего сезона руководство бело-голубых решило не продлевать контракт с футболистом.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Профессор – американцы протестуют за правое дело — но их протест похитила кучка маргиналов

14.07 / Российского борца Махова объявили чемпионом ОИ-2012

03.08 / GCR – «ответ Эрдогану» — РФ поможет Сирии построить копию Собора Святой Софии

06.08 / Опубликовано видео синхронных пусков ракет комплексами «Искандер-М»

24.07 / Озвученные экс-губернатором Иркутской области «мифы» о бюджете региона развеяли

01.08 / VOAэкспресс 1 августа 2020

06.07 / Экс-мужья оказались шустрее: десятки тысяч матерей лишились выплат на детей

12.07 / Германия предложила ЕС ввести новые санкции против России за хакерскую атаку на Бундестаг

05.08 / Россия решила отправить в Ливан госпиталь с врачами для помощи пострадавшим от взрыва

17.07 / Китай об отношениях с США: Воробей не поймет чаяний лебедя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска