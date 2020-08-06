Экс-динамовец Панченко продолжит карьеру в “Тамбове”

06.08.2020, 16:20, Новости дня

Бывший нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко следующий сезон проведет в "Тамбове". Стороны договорились о подписании трехлетнего контракта. Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

"Контракт рассчитан на три года. Если "Тамбов" вылетает, Панченко уходит как свободный агент. У Кирилла были гораздо выгоднее предложения из "Арсенала" и "Урала". Он выбрал "Тамбов" только из чисто дружеских отношений", – приводит слова Худякова ТАСС.

Напомним, что Панченко выступал за "Динамо" с 2016 года. За это время он сыграл 103 матча, забив 37 мячей. После окончания нынешнего сезона руководство бело-голубых решило не продлевать контракт с футболистом.