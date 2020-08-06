МИД назвал доклад Госдепа примером очернения России

06.08.2020, 16:16, Новости дня

Американский доклад о «российской дезинформации и пропаганде» – очередной пример очернения России, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.

«Даже при беглом ознакомлении с этим текстом становится очевидно, что это яркий пример проводимого американскими властями политического курса на очернение России», – цитирует дипломата ТАСС.

Москва не приемлет подобную риторику, подчеркнул Зайцев. США демонстрируют неконструктивный подход, который не способствует возобновлению и активизации реального сотрудничества между странами в ключевых сферах глобального и двустороннего взаимодействия.

«Рассматриваем доклад как очередную попытку США поставить под контроль деятельность СМИ, что расцениваем не иначе как посягательство на свободу выражения мнения», – указал он.

По его словам, США критикуют любые источники информации, распространяющие альтернативные зрения, пытаются «заглушить любой голос», идущий вразрез с американскими подходами и установками.

Госдепартамент США в специальном докладе об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды» объявил Россию «ведущей угрозой» в сфере дезинформации и пропаганды. По версии авторов доклада, «российская экосистема» якобы заключается в задействовании официальных правительственных каналов, государственных СМИ, прокси-ресурсов и соцсетей. По мнению Госдепартамента, власти РФ ответственны за развитие подобных тактик как части подхода по использованию информации в качестве оружия.

Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что доклад является попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах.