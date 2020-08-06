 

У попавшей в список Forbes Гагариной нашли долги за коммуналку

06.08.2020, 15:16, Новости дня

У певицы Полины Гагариной, которая не так давно попала в список самых богатых звезд российского шоу-бизнеса по версии журнала Forbes, нашлись долги за услуги ЖКХ и по налогам.

Как говорится на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП), артистка задолжала порядка 30 тыс. рублей налогов и сборов.

Приставы возбудили исполнительное производство против певицы. Кроме того, артистка задолжала почти 56 тыс. рублей за коммунальные услуги, передает РИА «Новости».

Напомним, согласно рейтингу российских звезд шоу-бизнеса с самым высоким доходом по версии журнала Forbes, Полина Гагарина заняла шестое место с годовым доходом около 6,4 млн долларов.

Лидером списка стал музыкант Сергей Шнуров, заработавший за год 8,8 млн долларов.

Кроме того, вторую строчку занял рэпер Егор Крид с доходом в 6,9 млн долларов, третью – певец Дима Билан с доходом 6,8 млн долларов. Также в рейтинг вошли Баста, Филипп Киркоров, группа «Би-2», Григорий Лепс, Тимати, Иван Ургант и другие.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Пустили лисичку в избушку: в Испании нелегалы захватывают чужое жилье из-за несовершенства законов

03.07 / Меркель назвала приоритеты Евросоюза на ближайшие полгода

25.06 / Европа впервые приняла научные данные от российского космического аппарата

29.07 / Раскрыта личность одного из задержанных «членов ЧВК» в Белоруссии

25.06 / Суд признал строительство китайского завода на Байкале незаконным

31.07 / В похоронах Джона Льюиса участвуют три экс-президента США

01.07 / Ученые приблизились к созданию квантового компьютера

25.06 / Саммит США-Польша: экспертные оценки 

25.06 / США применили в Сирии секретное оружие

28.06 / На выборах президента в Польше избиратели теряли сознание, один из них умер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска