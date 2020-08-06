Задержан подозреваемый в надругательстве над женщинами в Москве

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06.08.2020, 14:30, Новости дня

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над двумя женщинами в Чоботовском лесу столицы, информирует ГСУ СК по городу.

Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера», сообщается на сайте ведомства.

«По данным следствия, утром 5 августа 2020 года на территории Чоботовского леса в городе Москве мужчина напал на девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а спустя непродолжительное время совершил аналогичные действия в отношении другой женщины на территории данной парковой зоны», – отмечает СК.

По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1982 года рождения. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Кроме того, следователи устанавливают и других возможных пострадавших от действия мужчины.

Ранее в Южном Бутово следователи задержали мужчину, которого подозревают в насилии над семью женщинами. По версии правоохранителей, подозреваемый совершал преступления преимущественно по вечерам.





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