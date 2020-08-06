Соловьев оценил заявление Лукашенко о «нытье, писке и крике» в связи с задержанием россиян

06.08.2020, 14:16, Новости дня

«По-моему, у нас нет ни визга, ни крика. Наверное, кто-то подготовил для Лукашенко справочку с неточностями. Но нас волнует судьба россиян, которых непонятно за что арестовали», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал слова белорусского лидера о том, что в РФ якобы «ноют, пищат и кричат» из-за ситуации с задержанными под Минском россиянами.

«Я не знаю, о чем и о ком говорит Лукашенко. По-моему, у нас нет ни визга, ни крика. Мои программы вообще в отпуске, кроме воскресной, которую в Белоруссии не показывают. Наверное, кто-то подготовил справочку для президента Белоруссии, скажем так, с неточностями», – сказал Соловьев.

«Лукашенко говорит, что в вопросе 33 россиян действовать надо в соответствии с законами Белоруссии. Но российские политики и дипломаты не раз говорили, что вина россиян не доказана. Мы до сих пор не знаем, в чем конкретно их обвиняют. И что именно должны обсудить прокуроры РФ и Украины, которых приглашает Лукашенко – вопрос очень философский», – добавил Соловьев.

Вся эта конструкция выглядит довольно странной, считает журналист. «Сегодня уже прозвучало, что против Минска ведутся чуть ли не гибридные войны. Мне и это кажется странным. Я не заметил, чтобы российские СМИ поддерживали какую-либо из сторон в президентской гонке. Наоборот, мы подчеркиваем, что не вмешиваемся в выборы», – отметил собеседник.

«Однако нас волнует судьба 33 наших граждан, которых непонятно за что арестовали. Также непонятно, почему всплывают какие-то заявления о возможной выдаче россиян Украине. Все это звучит крайне недружественно и выглядит как «красные линии», которые Минску переходить не стоит», – подчеркнул Соловьев.

При этом собеседник отметил, что Москва в данной ситуации ведет себя более чем сдержанно. Например, до сих пор не было никакой реакции «из самого высокого кабинета российской власти».

«Но я не понимаю другого. Лукашенко всегда говорил об особых отношениях Минска и Москвы в рамках Союзного государства. Учитывая возможность решать вопросы без шоу – я удивлен тем скандалом, который появился перед выборами. Тем более, что аудитория, которая традиционно поддерживает Лукашенко, не скрывает своего теплого отношения к России. Потому все это странно и непонятно», – заключил Соловьев.

В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в отношении задержанных в республике россиян исходя из законов и «человечности».

По словам Лукашенко, вокруг этой темы многие активно высказывают озабоченность. «Аж ноют, пищат, кричат. Что только ни говорят. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора», – сказал он.

Ранее президент республики заявил, что генеральным прокурорам Белоруссии, РФ и Украины нужно собраться и вместе во всем разобраться.

Напомним, 29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР.

Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами. Белоруссия уже передала Украине список задержанных, при этом Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений. Кроме того, он поручил пригласить в республику генпрокуроров РФ и Украины в связи с задержанием под Минском более 30 россиян.

В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.



