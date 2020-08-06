Ученые выявили указывающий на риск смерти от коронавируса фактор

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06.08.2020, 14:16, Новости дня

Ученые Центра сердечно-сосудистых исследований Медицинской школы Икана на горе Синай выявили неожиданный фактор, который указывает на вероятность смерти от коронавируса, исследование опубликовано на портале BMC Medicine.

Исследователи изучили истории болезни у 7 тыс. 614 человек и обнаружили наличие связи между температурой человека при поступлении и развитием заболевания, передает РИА «Новости».

Специалисты отмечают, что температура тела может указывать на вероятность летального исхода. При этом негативный прогноз можно составить как на основе высоких показателей, так и низких. При температуре выше 40 градусов умирали 42% пациентов, а при показателе 35,5 и ниже – 44 %.

По словам ученых, изучение температуры пациента является важным неинвазивным способом, с помощью которого можно спрогнозировать возможные риски.

Ранее специалисты из Китайского университета Гонконга установили, что коронавирус в каждом пятом случае приводит к серьезным нарушениям работы печени пациента.





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